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Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сербские власти дать четкие разъяснения относительно возможных поставок вооружений Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сербские власти дать четкие разъяснения относительно возможных поставок вооружений Украине. Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила противоречивость заявлений сербских официальных лиц по этому вопросу. «Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что заявления Белграда о невозможности таких поставок в будущем уже прозвучали, однако для полной ясности необходимо установить достоверность информации о прошлых поставках.

Ранее сообщалось, что Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО.

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