Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сербские власти дать четкие разъяснения относительно возможных поставок вооружений Украине. Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила противоречивость заявлений сербских официальных лиц по этому вопросу. «Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что заявления Белграда о невозможности таких поставок в будущем уже прозвучали, однако для полной ясности необходимо установить достоверность информации о прошлых поставках.
Ранее сообщалось, что Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО.