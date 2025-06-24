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Хаменеи после ударов по базе США заявил, что Иран не потерпит агрессии

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал выдержки из своего выступления после ударов Тегерана по американской базе — это был ответ на атаки США по ядерным объектам. Хаменеи уточнил, что Иран не потерпит нападение в свой адрес.

Источник: Life.ru

«Мы ни на кого не нападали, и мы точно не потерпим нападение в наш адрес, мы никогда не сдадимся, если в наш адрес осуществляется агрессия», — сказал он.

Хаменеи высказал эту позицию 18 июня, в период, когда Иран ожидал возможного военного вмешательства от США. 22 июня Вашингтон атаковал ядерные объекты Тегерана. Для атаки по Фордо были использованы шесть противобункерных бомб, а объекты в Натанзе и Исфахане были атакованы 30 крылатыми ракетами Tomahawk. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что удар Ирана по американской базе в Катаре может помочь «выпустить пар». Республиканец считает, что это откроет путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

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