Хаменеи после ударов по базе США заявил, что Иран не потерпит агрессии

Хаменеи высказал эту позицию 18 июня, в период, когда Иран ожидал возможного военного вмешательства от США. 22 июня Вашингтон атаковал ядерные объекты Тегерана. Для атаки по Фордо были использованы шесть противобункерных бомб, а объекты в Натанзе и Исфахане были атакованы 30 крылатыми ракетами Tomahawk. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что удар Ирана по американской базе в Катаре может помочь «выпустить пар». Республиканец считает, что это откроет путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.