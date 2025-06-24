МИД призвал россиян на Ближнем Востоке проявлять осторожность

Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для российских граждан, находящихся в странах Персидского залива, включая Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и другие государства региона.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке ведомство рекомендует соблюдать повышенные меры предосторожности и строго следовать требованиям местных властей.
В частности, гражданам советуют избегать районов, вблизи которых расположены военные объекты или критически важная инфраструктура, а также воздерживаться от посещения мест с большим скоплением людей — таких как торговые центры, транспортные узлы и парки.
В случае возникновения угрозы рекомендуется незамедлительно направляться в безопасные укрытия. Кроме того, рекомендуется минимизировать передвижения, особенно в ночное время.
Ранее в иранском Бушере в районе АЭС, где работают россияне, произошли взрывы.