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МИД призвал россиян на Ближнем Востоке проявлять осторожность

Ведомство рекомендует соблюдать повышенные меры предосторожности и строго следовать требованиям местных властей.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для российских граждан, находящихся в странах Персидского залива, включая Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и другие государства региона.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке ведомство рекомендует соблюдать повышенные меры предосторожности и строго следовать требованиям местных властей.

В частности, гражданам советуют избегать районов, вблизи которых расположены военные объекты или критически важная инфраструктура, а также воздерживаться от посещения мест с большим скоплением людей — таких как торговые центры, транспортные узлы и парки.

В случае возникновения угрозы рекомендуется незамедлительно направляться в безопасные укрытия. Кроме того, рекомендуется минимизировать передвижения, особенно в ночное время.

Ранее в иранском Бушере в районе АЭС, где работают россияне, произошли взрывы.