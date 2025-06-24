Российские военные под покровом ночи заняли опорный пункт ВСУ

Сержант российской армии Константин Туровский под покровом темноты провел свою штурмовую группу и занял опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также бойцы ликвидировали троих украинских военных.
«В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа столкнулась с интенсивным огнем противника. Сержант Туровский, воспользовавшись наступлением темноты и тщательно оценив обстановку, сумел скрытно провести группу в тыл опорного пункта, занятого украинскими боевиками», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В министерстве обороны уточнили, что сержант Туровский первым подобрался к опорнику и вступил в бой. Неожиданная атака навела панику в рядах украинцев. В ходе быстрого боя Туровский лично ликвидировал троих боевиков.
Попытки украинских солдат восстановить контроль над опорным пунктом в последствии оказались безуспешными, заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в небе над Брянской и Курской областями сбили девять украинских дронов.