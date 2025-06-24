Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

«Поздравляем всех! Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, заключительные миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!» — написал он.