Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня, оно начнет действовать после того, как стороны завершат свои текущие операции.

Источник: Reuters

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Поздравляем всех! Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, заключительные миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!» — написал он.

По его словам, через 24 часа «мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны».

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал завод по обогащению урана Фордо.

Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что Фордо получил лишь частичные повреждения.

23 июня Axios сообщил, что иранская армия выпустила несколько ракет в сторону Катара и Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше