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Трамп: Израиль и Иран договорились о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении боевых действий.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении боевых действий. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети.

Согласно информации Трампа, стороны договорились о 12-часовом режиме прекращения огня, который вступит в силу примерно через шесть часов — после завершения текущих операций. Иран первым прекратит огонь, а через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль. Если перемирие сохранится в течение 24 часов, конфликт будет официально завершен.

Трамп поздравил обе стороны с «выносливостью, мужеством и разумом», позволившими положить конец 12-дневному противостоянию.

«Между Израилем и Ираном достигнута полная договорённость о полном и тотальном прекращении огня (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной. Официально Иран начнёт прекращение огня, и по прошествии 12-го часа Израиль начнёт прекращение огня, а по завершении 24-го часа официальное завершение 12-дневной войны будет встречено аплодисментами всего мира», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что удар Ирана по базе Аль-Удейд выгоден Израилю.

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