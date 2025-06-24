Трамп: Израиль и Иран договорились о прекращении огня

«Между Израилем и Ираном достигнута полная договорённость о полном и тотальном прекращении огня (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной. Официально Иран начнёт прекращение огня, и по прошествии 12-го часа Израиль начнёт прекращение огня, а по завершении 24-го часа официальное завершение 12-дневной войны будет встречено аплодисментами всего мира», — написал Трамп.