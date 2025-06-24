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Вэнс: Иран после ударов США потерял техническую возможность создать ядерное оружие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что после американских ударов по иранским ядерным объектам Иран потерял техническую возможность создать ядерное оружие.

Источник: Reuters

«Мы уничтожили иранскую ядерную программу, мы надеемся и рассчитываем, что они не намерены пытаться её восстановить», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня. По его словам, по истечении 24-часового прекращения огня мир увидит «официальное прекращение 12-дневной войны».

По его словам, соглашение о прекращении огня начнёт действовать примерно через шесть часов.

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