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МИД просит граждан РФ быть осторожными на фоне обострения на Ближнем Востоке

На фоне обострения боевых действий на Ближнем Востоке МИД России призывает российских граждан, находящихся в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и других странах региона, проявлять осторожность. Россияне должны неукоснительно соблюдать меры личной безопасности, предупредили в ведомстве.

Источник: Life.ru

МИД советует избегать мест, где расположены военные объекты, а также районы критической инфраструктуры. Не рекомендуется посещать места большого скопления людей, такие как торговые центры, транспортные узлы и парки. Важно строго следовать указаниям местных властей. В случае угрозы необходимо незамедлительно искать ближайшие укрытия или убежища. Также россиянам советуют ограничить перемещения, особенно в ночное время.

«Необходимо внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров», — говорится в сообщении МИД.

Ранее в МИД России призвали остановить раскручивание вооружённой эскалации на Ближнем и Среднем Востоке. Там отметили, что атаки США на Иран ведут к обострению ситуации. Это создаёт опасный подрыв глобальной и региональной безопасности. Последствия будут долгосрочными и крайне негативными.