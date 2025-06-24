МИД просит граждан РФ быть осторожными на фоне обострения на Ближнем Востоке

МИД советует избегать мест, где расположены военные объекты, а также районы критической инфраструктуры. Не рекомендуется посещать места большого скопления людей, такие как торговые центры, транспортные узлы и парки. Важно строго следовать указаниям местных властей. В случае угрозы необходимо незамедлительно искать ближайшие укрытия или убежища. Также россиянам советуют ограничить перемещения, особенно в ночное время.