Дрон зафиксировал удар ФАБ-3000 по украинской позиции в Сумской области

А ранее генерал-майор Владимир Попов сообщил, что ударами, которые ВС РФ нанесли по Киеву и области 22 июня, Армия России «сделала шаг на два года вперёд». По его оценке, на пару лет приостановится не просто сборка беспилотников ВСУ, а развитие идеологии авиастроения в целом.