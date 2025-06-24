Дрон зафиксировал удар ФАБ-3000 по украинской позиции в Сумской области

Момент удара. Видео © Telegram / «Два майора».
Мишенью стала лесная зона к северо-западу от села, куда отступили подразделения ВСУ после того, как населённый пункт оказался под контролем российских сил. Именно по этой территории был нанесён удар с использованием управляемой боевой части, оснащённой модулем планирования и коррекции.
А ранее генерал-майор Владимир Попов сообщил, что ударами, которые ВС РФ нанесли по Киеву и области 22 июня, Армия России «сделала шаг на два года вперёд». По его оценке, на пару лет приостановится не просто сборка беспилотников ВСУ, а развитие идеологии авиастроения в целом.