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Дрон зафиксировал удар ФАБ-3000 по украинской позиции в Сумской области

Российская авиация применила авиабомбу ФАБ-3000 против укреплённого района Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Кондратовка, расположенного на севере Сумской области. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Два майора».

Источник: Life.ru

Момент удара. Видео © Telegram / «Два майора».

Мишенью стала лесная зона к северо-западу от села, куда отступили подразделения ВСУ после того, как населённый пункт оказался под контролем российских сил. Именно по этой территории был нанесён удар с использованием управляемой боевой части, оснащённой модулем планирования и коррекции.

А ранее генерал-майор Владимир Попов сообщил, что ударами, которые ВС РФ нанесли по Киеву и области 22 июня, Армия России «сделала шаг на два года вперёд». По его оценке, на пару лет приостановится не просто сборка беспилотников ВСУ, а развитие идеологии авиастроения в целом.