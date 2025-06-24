Власти Катара объявили об открытии своего воздушного пространства

По словам заместителя начальника штаба вооружённых сил Катара по совместным операциям Шаика аль-Хаджри, вечером в 19:30 по местному времени было зафиксировано семь пусков ракет с иранской стороны по авиабазе «Аль-Удейд», одна из которых достигла территории базы, не вызвав разрушений или пострадавших. Всего, как уточнил военный представитель, по территории Катара было выпущено 19 ракет.