Власти Катара объявили об открытии своего воздушного пространства

После временного закрытия воздушного пространства, вызванного ударом Ирана по американской базе на территории Катара, авиационные власти эмирата объявили о его полном открытии и возвращении ситуации к норме.
Об этом сообщили в официальном заявлении Главного управления гражданской авиации Катара, размещённом в соцсети X*.
Ведомство уточнило, что воздушное сообщение было восстановлено после согласования всех необходимых мер с компетентными структурами.
По словам заместителя начальника штаба вооружённых сил Катара по совместным операциям Шаика аль-Хаджри, вечером в 19:30 по местному времени было зафиксировано семь пусков ракет с иранской стороны по авиабазе «Аль-Удейд», одна из которых достигла территории базы, не вызвав разрушений или пострадавших. Всего, как уточнил военный представитель, по территории Катара было выпущено 19 ракет.
Он также подчеркнул, что это первый случай в истории страны, когда системы ПВО отразили подобную атаку, продемонстрировав высокий уровень эффективности: все цели, кроме одной, были успешно перехвачены.
Ранее Катар заявил о своём праве на ответ на удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд.
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