Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Иран потерял возможность создать ядерное оружие после ударов США

Иран утратил техническую возможность создать ядерное оружие после ударов США по ядерным объектам. Такое заявление сделал вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс в эфире телекомпании Fox News.

Источник: Life.ru

«Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможность обогащать уран. У них есть уран, обогащённый до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%. Кроме того, у них нет возможности превратить его в ядерное оружие. Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы», — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что Вашингтон надеется, что Тегеран не возобновит ядерную программу. Это даст шанс на долгосрочное урегулирование. Соединённые Штаты также выражают готовность к установлению прямого диалога с Ираном по вопросам двустороннего взаимодействия, ранее подобные контакты осуществлялись преимущественно через посредников.

«Мы бы хотели говорить с ними, президент (США Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) ясно давал это понять. Мы бы хотели иметь прямой разговор о том, как продвинуться вперёд», — сказал вице-президент Штатов.

Американский лидер Дональд Трамп также надеется, что Иран выпустил пар, и путь к миру теперь возможен. Хозяин Белого дома добавил, что ущерб от атак Тегерана оказался минимальным, и никто из американских военнослужащих не пострадал. Республиканец также заявил о намерении подтолкнуть к миру и Израиль.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше