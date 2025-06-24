Вэнс: Иран потерял возможность создать ядерное оружие после ударов США

«Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможность обогащать уран. У них есть уран, обогащённый до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%. Кроме того, у них нет возможности превратить его в ядерное оружие. Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы», — подчеркнул он.