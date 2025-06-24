«Поздравляю всех!»: Трамп заявил о прекращении конфликта между Израилем и Ираном

«Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью договорились о том, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться законченной!» — отметил хозяин Белого дома.