Вэнс: Иран потерял возможность создания ядерного оружия в результате ударов США

«Мы уверены, что они не смогут производить ядерное оружие, — отметил он в интервью Fox News. — Мы ликвидировали их возможности по обогащению урана: хотя у них есть уран, обогащенный до 60%, они не способны довести его до 90%. Более того, у них отсутствует возможность превратить этот материал в ядерное оружие. Это достижение миссии — уничтожение их ядерной программы».