Вэнс: Иран потерял возможность создания ядерного оружия в результате ударов США

Иран утратил техническую способность создавать ядерное оружие после ударов США по его ядерным объектам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы уверены, что они не смогут производить ядерное оружие, — отметил он в интервью Fox News. — Мы ликвидировали их возможности по обогащению урана: хотя у них есть уран, обогащенный до 60%, они не способны довести его до 90%. Более того, у них отсутствует возможность превратить этот материал в ядерное оружие. Это достижение миссии — уничтожение их ядерной программы».
Ранее Иран атаковал американские войска на авиабазе в Катаре.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше