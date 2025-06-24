Вэнс: США предпочитают прямой диалог с Ираном без посредников

«Сообщение всегда передается через какого-то посредника. Это неизменно верно для иранцев. Конечно, мы хотели бы поговорить с ними. Президент ясно дал понять это. Мы хотели бы провести прямой разговор о том, как двигаться вперед», — пояснил Вэнс.