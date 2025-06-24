Вэнс: США предпочитают прямой диалог с Ираном без посредников

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности администрации Трампа к прямым переговорам с Ираном. В интервью Fox News политик подчеркнул, что Вашингтон предпочитает непосредственный диалог с Тегераном вместо общения через посредников.
«Сообщение всегда передается через какого-то посредника. Это неизменно верно для иранцев. Конечно, мы хотели бы поговорить с ними. Президент ясно дал понять это. Мы хотели бы провести прямой разговор о том, как двигаться вперед», — пояснил Вэнс.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении боевых действий. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что удар Ирана по базе Аль-Удейд выгоден Израилю.