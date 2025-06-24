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СМИ: Иран подтвердил согласие на прекращение огня с Израилем

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иранский чиновник подтвердил согласие Ирана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара, передает агентство Рейтер.

Источник: © РИА Новости

«Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству Рейтер согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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