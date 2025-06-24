СМИ: Иран подтвердил согласие на прекращение огня с Израилем

«Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству Рейтер согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара», — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше