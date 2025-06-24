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Вэнс: США надеются, что Иран не станет восстанавливать ядерную программу

США полностью уничтожили ядерную программу Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что иранская ядерная программа была фактически сведена на нет усилиями Вашингтона.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, добавив, что целью президента является достижение стабильности и мира на Ближнем Востоке.

По его словам, американская сторона рассчитывает, что Тегеран не станет предпринимать попыток по её восстановлению, что может создать условия для устойчивого мирного урегулирования в регионе.

Между тем президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Тегеран достигли договорённости о перемирии, по его словам, режим прекращения огня вступит в силу «после завершения последних военных операций».

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