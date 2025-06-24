Иран согласился на предложенное США перемирие с Израилем

Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложение США о прекращении огня с Израилем. Как сообщает Reuters, перемирие достигнуто при посредничестве Катара.
«Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству Рейтер согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара», — пишет издание.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о 24-часовом режиме прекращения огня, после чего конфликт будет считаться официально завершенным.
Ранее вице-президент Вэнс заявил, что США предпочитают прямой диалог с Ираном без посредников.
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