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Иран согласился на предложенное США перемирие с Израилем

Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложение США о прекращении огня с Израилем.

Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложение США о прекращении огня с Израилем. Как сообщает Reuters, перемирие достигнуто при посредничестве Катара.

«Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил агентству Рейтер согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара», — пишет издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о 24-часовом режиме прекращения огня, после чего конфликт будет считаться официально завершенным.

Ранее вице-президент Вэнс заявил, что США предпочитают прямой диалог с Ираном без посредников.

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