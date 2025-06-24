США договорились о перемирии с Ираном через премьера Катара

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел телефонный разговор с представителями Ирана, пытаясь убедить их принять американское предложение о прекращении огня с Израилем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.
В сообщении говорится, что во время разговора шейх Мухаммед бен Абдеррахман бен Джасем Аль Тани получил от Тегерана согласие на американскую инициативу о прекращении огня в конфликте между Израилем и Ираном.
Отмечается, что звонок состоялся по просьбе президента США Дональда Трампа, который обратился к Катару с просьбой убедить иранскую сторону согласиться на перемирие.
Ранее Иран атаковал американские войска на авиабазе в Катаре.