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США договорились о перемирии с Ираном через премьера Катара

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел телефонный разговор с представителями Ирана, пытаясь убедить их принять американское предложение о прекращении огня с Израилем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел телефонный разговор с представителями Ирана, пытаясь убедить их принять американское предложение о прекращении огня с Израилем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника.

В сообщении говорится, что во время разговора шейх Мухаммед бен Абдеррахман бен Джасем Аль Тани получил от Тегерана согласие на американскую инициативу о прекращении огня в конфликте между Израилем и Ираном.

Отмечается, что звонок состоялся по просьбе президента США Дональда Трампа, который обратился к Катару с просьбой убедить иранскую сторону согласиться на перемирие.

Ранее Иран атаковал американские войска на авиабазе в Катаре.

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