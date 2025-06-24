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ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей Тегерана на фоне слов Трампа о перемирии

ЦАХАЛ выпустил предупреждения об эвакуации для жителей нескольких районов Тегерана. Это заявление прозвучало на фоне возможных ударов после слов президента США Дональда Трампа о перемирии.

Источник: Life.ru

Кадры последствий атаки на Иран. Видео © Telegram / Тасним.

Иранское информагентство Тасним сообщило о работе противовоздушной обороны (ПВО) над Тегераном. По неподтверждённым данным, был уничтожен израильский беспилотник.

В социальных сетях появились кадры, предположительно, атаки на Тегеран. Опубликовано видео с горящими обломками. По предварительным данным, был сбит израильский разведывательный дрон Hermes.

Напомним, ранее Трамп заявил о договорённости между Израилем и Ираном по завершению вооружённого конфликта. Республиканец отметил, что перемирие начнёт действовать через шесть часов. Завершение суток взаимного молчания, по словам американского лидера, станет символическим концом конфликта.

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