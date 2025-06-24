ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей Тегерана на фоне слов Трампа о перемирии

Кадры последствий атаки на Иран. Видео © Telegram / Тасним.
Иранское информагентство Тасним сообщило о работе противовоздушной обороны (ПВО) над Тегераном. По неподтверждённым данным, был уничтожен израильский беспилотник.
В социальных сетях появились кадры, предположительно, атаки на Тегеран. Опубликовано видео с горящими обломками. По предварительным данным, был сбит израильский разведывательный дрон Hermes.
Напомним, ранее Трамп заявил о договорённости между Израилем и Ираном по завершению вооружённого конфликта. Республиканец отметил, что перемирие начнёт действовать через шесть часов. Завершение суток взаимного молчания, по словам американского лидера, станет символическим концом конфликта.