В США раскрыли, кто помог Трампу привести Иран и Израиль к перемирию

«Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдеррахман бен Джасем Аль Тани получил согласие Тегерана на предложение США о прекращении огня в конфликте между Израилем и Ираном во время телефонного звонка с иранскими чиновниками», — говорится в сообщении агентства Reuters. Отмечается, что этот звонок был инициирован по просьбе президента США Дональда Трампа, который обратился к Катару с просьбой убедить иранскую сторону пойти на перемирие.