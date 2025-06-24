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Тегеран подтвердил согласие на перемирие с Израилем

Премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, получил согласие Тегерана на предложение Вашингтона о прекращении боевых действий в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

Об этом стало известно от источника после телефонного разговора премьера Катара с представителями иранского руководства. Разговор произошёл вскоре после удара Ирана по американской военной базе на территории Катара.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли договорённости о завершении вооружённого конфликта. По словам американского лидера, перемирие начнёт действовать через шесть часов и будет реализовано поэтапно в течение суток.

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