Тегеран подтвердил согласие на перемирие с Израилем

Об этом стало известно от источника после телефонного разговора премьера Катара с представителями иранского руководства. Разговор произошёл вскоре после удара Ирана по американской военной базе на территории Катара.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли договорённости о завершении вооружённого конфликта. По словам американского лидера, перемирие начнёт действовать через шесть часов и будет реализовано поэтапно в течение суток.
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