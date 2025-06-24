США предложили Ирану возобновить переговоры по ядерной сделке

Администрация США направила Ирану официальное сообщение, в котором заявила о готовности возобновить переговоры по ядерной программе и отказалась от военного ответа на недавние удары Тегерана по американским базам. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
По его данным, Белый дом подчеркнул отсутствие намерения эскалации конфликта и выразил открытость к дипломатическому диалогу.
«Белый дом ответил Ирану собственным сообщением, подчеркнув, что не будет отвечать военным путем на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры по ядерному соглашению», — написал журналист.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о 24-часовом режиме прекращения огня, после чего конфликт будет считаться официально завершенным.
Ранее сообщалось, что Иран согласился на предложенное США перемирие с Израилем.