В Иране назвали ложью заявление Трампа о прекращении огня

Иранское агентство Mehr News опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, назвав такую информацию недостоверной.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства, говорится, что администрация Белого дома пытается выдать за реальность несуществующий план, придуманный Трампом.
Ранее американский лидер заявил о наличии договорённости между сторонами конфликта, согласно которой через 24 часа перемирия должно быть объявлено об официальном завершении 12-дневного противостояния.
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