Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране назвали ложью заявление Трампа о прекращении огня

Договоренность между Ираном и Израилем о прекращении огня не была достигнута.

Источник: Аргументы и факты

Иранское агентство Mehr News опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, назвав такую информацию недостоверной.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства, говорится, что администрация Белого дома пытается выдать за реальность несуществующий план, придуманный Трампом.

Ранее американский лидер заявил о наличии договорённости между сторонами конфликта, согласно которой через 24 часа перемирия должно быть объявлено об официальном завершении 12-дневного противостояния.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше