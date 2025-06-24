Пушков прокомментировал конфликт Ирана и Израиля

«США подключились к ударам по ядерным объектам Ирана, но вряд ли горят желанием отправлять туда свою армию и оккупировать Иран. Но даже если до этого дойдет и такая попытка американцами предпринята будет, то, во-первых, успех для США не гарантирован, а во-вторых, и это не будет стартом третьей мировой. Это будет региональная война США и Израиля против Ирана и оставшихся у него близких союзников типа хуситов или проиранских формирований в Ираке», — считает политик.