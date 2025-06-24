Появились кадры с места падения израильского беспилотника в Тегеране

Иранское агентство Tasnim обнародовало снимки с предполагаемого места падения израильского беспилотного аппарата в столице Ирана.
По информации источника, дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны.
Ранее израильские Вооруженные силы сообщили об авиаударах, нанесенных за последние часы по ряду объектов на западе Ирана. После этого в Тегеране произошло несколько мощных взрывов.
Между тем иранское агентство Mehr News опровергло слова президента США Дональда Трампа о якобы достигнутом соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, назвав такую информацию недостоверной.
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