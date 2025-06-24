Нетаньяху попросил министров Израиля не комментировать сообщения о прекращении огня с Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стала комментировать сообщения о прекращении огня с Ираном. Неназванный представитель израильской армии отказался дать соответствующий комментарий американской газете New York Times.
«Представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня», — сообщило издание.
Также израильский телеканал N12 сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил министров не давать комментарии по поводу договоренности с Ираном о прекращении огня.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.