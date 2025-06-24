Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху попросил министров Израиля не комментировать сообщения о прекращении огня с Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стала комментировать сообщения о прекращении огня с Ираном.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не стала комментировать сообщения о прекращении огня с Ираном. Неназванный представитель израильской армии отказался дать соответствующий комментарий американской газете New York Times.

«Представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня», — сообщило издание.

Также израильский телеканал N12 сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил министров не давать комментарии по поводу договоренности с Ираном о прекращении огня.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше