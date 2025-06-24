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Reuters: премьер Катара убедил Иран согласиться на перемирие с Израилем

Bранская сторона в итоге согласилась на прекращение огня с Израилем при поддержке Катара.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани провёл телефонные переговоры с иранским руководством с целью убедить Тегеран принять инициативу США по установлению перемирия с Израилем. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к дипломатическим кругам.

Согласно информации агентства, иранская сторона в итоге согласилась на прекращение огня с Израилем, при посредничестве Катара.

По данным нескольких источников, катарский премьер убедил Тегеран принять предложение Вашингтона после того, как президент США Дональд Трамп сообщил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани о согласии Израиля на перемирие.

Ранее Катар заявил о своём праве на ответ на удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд.

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