Reuters: премьер Катара убедил Иран согласиться на перемирие с Израилем

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани провёл телефонные переговоры с иранским руководством с целью убедить Тегеран принять инициативу США по установлению перемирия с Израилем. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к дипломатическим кругам.
Согласно информации агентства, иранская сторона в итоге согласилась на прекращение огня с Израилем, при посредничестве Катара.
По данным нескольких источников, катарский премьер убедил Тегеран принять предложение Вашингтона после того, как президент США Дональд Трамп сообщил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани о согласии Израиля на перемирие.
Ранее Катар заявил о своём праве на ответ на удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд.