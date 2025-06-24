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Рютте не смог аргументировать свое заявление о нападении России на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог аргументировать свое заявление о возможном нападении России на альянс в ближайшие годы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог аргументировать свое заявление о возможном нападении России на альянс в ближайшие годы. Стенограмма его выступления перед саммитом опубликована на официальном сайте организации.

На вопрос журналиста о том, чем обоснованы подобные прогнозы, Рютте сослался на мнение министра обороны Германии и других высокопоставленных военных чиновников, которые ранее говорили о рисках нападения через 3−7 лет. При этом конкретных доказательств или разведывательных данных генсек не привел, ограничившись предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае агрессии против НАТО.

«В организации существует большое беспокойство. Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — сказал Рютте.

Ранее сообщалось, что Зеленский не получит новых обещаний помощи на саммите НАТО.

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