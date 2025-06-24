Конгрессмены-демократы задали Трампу неудобный вопрос про Иран

«Я запросил у администрации президента Трампа провести для меня конфиденциальный брифинг, на котором бы предоставили все сведения, касающиеся угрозы, разведывательные данные об ответных действиях Ирана, а также подробную информацию о масштабах и сроках любых ответных действий США» — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате.