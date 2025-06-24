Конгрессмены-демократы задали Трампу неудобный вопрос про Иран

Конгрессмены от Демократической партии в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа доложить о том, какую угрозу Иран представляет для Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении лидера демократического меньшинства Сената Конгресса США Чака Шумера.
«Я запросил у администрации президента Трампа провести для меня конфиденциальный брифинг, на котором бы предоставили все сведения, касающиеся угрозы, разведывательные данные об ответных действиях Ирана, а также подробную информацию о масштабах и сроках любых ответных действий США» — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате.
Шумер добавил, что Белый дом должен рассказать, какие меры сейчас принимаются для обеспечения безопасности американских военных в странах Ближнего Востока.
Также Шумер считает, что администрации Трампа не следует повторять ошибку, сделанную в выходные. Речь идет о решении по нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Шумер заявил, что перед этим администрация Трампа должна была провести соответствующие консультации с Конгрессом.
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