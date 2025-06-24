Сенатор Пушков объяснил, почему конфликт на Ближнем Востоке не обернется третьей мировой

Сенатор Алексей Пушков рассказал, почему конфликт между Ираном и Израилем не станет причиной третьей мировой войны. Он отметил, что некоторые публицисты активно обсуждают возможность глобального конфликта, но оснований для таких выводов нет. По словам Пушкова, мировые войны прошлого охватывали множество стран с разных континентов и включали крупные вооруженные силы, чего сейчас на Ближнем Востоке не наблюдается.
Пушков подчеркнул, что в Первую и Вторую мировые войны сражались коалиции государств, противостоящих друг другу в Европе, Африке и Азии. На Ближнем Востоке таких коалиций нет, а характер конфликтов изменился. Иран и Израиль обмениваются угрозами и наносят ракетно-бомбовые удары, но ни одна из сторон не способна захватить другую.
«США подключились к ударам по ядерным объектам Ирана, но вряд ли горят желанием отправлять туда свою армию и оккупировать Иран», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что даже если такая попытка произойдет, успех не гарантирован, и это не станет началом третьей мировой войны. Пушков считает, что это будет лишь региональный конфликт, в котором США и Израиль противостоят Ирану и его союзникам, таким как хуситы или проиранские группы в Ираке.
Пушков также отметил, что возможные удары Ирана по американским базам или перекрытие Ормузского пролива останутся локальными событиями. Хотя такие действия могут повлиять на мировую экономику, они не сделают Ближний Восток очагом глобальной войны. По мнению сенатора, ограниченный характер противостояния исключает превращение региона в эпицентр мирового конфликта.
Ранее Иран подтвердил, что принял предложение США о прекращении огня с Израилем. Посредником в переговорах выступил Катар. До этого Дональд Трамп сообщил, что Тель-Авив и Тегеран договорились о перемирии.