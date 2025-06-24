Сенатор Пушков объяснил, почему конфликт на Ближнем Востоке не обернется третьей мировой

Сенатор отметил, что даже если такая попытка произойдет, успех не гарантирован, и это не станет началом третьей мировой войны. Пушков считает, что это будет лишь региональный конфликт, в котором США и Израиль противостоят Ирану и его союзникам, таким как хуситы или проиранские группы в Ираке.