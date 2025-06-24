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Нетаньяху экстренно собрал кабинет безопасности после заявления Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета безопасности в узком составе после заявления Дональда Трампа о договорённости с Ираном о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета безопасности в узком составе после заявления Дональда Трампа о договорённости с Ираном о прекращении огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники.

Согласно полученным данным, в совещании участвуют ключевые министры: глава МИД Гидеон Саар, министр обороны Исраэль Кац, руководитель Минфина Бецалель Смотрич, а также представители ультрарелигиозных партий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о 24-часовом режиме прекращения огня, после чего конфликт будет считаться официально завершенным.

Ранее сообщалось, что США предложили Ирану возобновить переговоры по ядерной сделке.

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