Нетаньяху экстренно собрал кабинет безопасности после заявления Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета безопасности в узком составе после заявления Дональда Трампа о договорённости с Ираном о прекращении огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённые источники.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о 24-часовом режиме прекращения огня, после чего конфликт будет считаться официально завершенным.
Ранее сообщалось, что США предложили Ирану возобновить переговоры по ядерной сделке.
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