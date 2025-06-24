Генсека НАТО загнали в ловушку вопросом про Россию

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — рассуждал генсек.