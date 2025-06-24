Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсека НАТО загнали в ловушку вопросом про Россию

Вопрос журналиста к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, почему он полагает, что Россия планирует нападение на альянс в следующие пять лет, загнал его в ловушку.

Источник: AP 2024

Политик не смог ответить, стенограмму его выступления разместили на сайте организации.

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — рассуждал генсек.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше