Генсека НАТО загнали в ловушку вопросом про Россию

Политик не смог ответить, стенограмму его выступления разместили на сайте организации.
«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — рассуждал генсек.
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