Принц Уильям намерен избавиться от «нелепой» британской короны

Ранее Life.ru сообщал, что 76-летний Карл III дал несколько советов своему сыну Уильяму, который станет королем после смерти отца. Напомним, что в Британии заявили, что рак Карла III неизлечим. Несмотря на мрачный прогноз относительно полного выздоровления, придворные круги сходятся во мнении, что недуг не станет причиной ухода монарха из жизни.