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Принц Уильям намерен избавиться от «нелепой» британской короны

Принц Уильям намерен провести коронацию, когда займёт британский престол, с упрощением церемонии. Он хочет отказаться от традиций, которые ему кажутся устаревшими. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Источник: Life.ru

Источники, близкие к принцу, утверждают, что Уильям задумался о возможности отказа от короны Британской империи, которую использовали для коронации Георга VI, Елизаветы II и его отца, короля Великобритании Карла III. Один из информаторов назвал корону «нелепой штуковиной, похожей на предмет из диснеевского мультфильма».

Корону Британской империи изготовили в 1937 году. Она состоит из бархатной шапки с опушкой из меха горностая. На ней расположены 2868 алмазов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов.

Ранее Life.ru сообщал, что 76-летний Карл III дал несколько советов своему сыну Уильяму, который станет королем после смерти отца. Напомним, что в Британии заявили, что рак Карла III неизлечим. Несмотря на мрачный прогноз относительно полного выздоровления, придворные круги сходятся во мнении, что недуг не станет причиной ухода монарха из жизни.

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