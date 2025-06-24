Пушков: позиция руководителей Европы несовместима с международным правом

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о якобы незаконных ударах США по Ирану, отметив, что позиция западных лидеров уже давно расходится с принципами международного права. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, Макрон лишь формально подверг критике действия Вашингтона, «уколов» президента США Дональда Трампа замечанием о нелегитимности ударов, но при этом не отказался от поддержки целей американской политики.
Сенатор подчеркнул, что подобный подход — осуждение формы, но не содержания — стал характерен и для других европейских лидеров. В частности, он указал, что схожую позицию занимает и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ранее сообщалось, что Тегеран и Соединённые Штаты якобы обменялись сообщениями, «пообещав не наносить новые удары после эскалации».