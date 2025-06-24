Трамп утверждает, что Иран и Израиль договорились о перемирии

Утверждается, что иранские власти согласились на перемирие при катарском посредничестве. Некоторые источники уточнили, что к Тегерану обратились с такой инициативой после того, как Трамп сообщил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани о согласии Израиля прекратить боевые действия.