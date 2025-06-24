Трамп утверждает, что Иран и Израиль договорились о перемирии

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль и Иран якобы договорились заключить перемирие, которое через 24 часа можно считать «официальным прекращением 12-дневной войны».
Глава Белого дома утверждает, что иранская сторона должна первой прекратить удары. Американский лидер уточнил, что спустя 12 часов после этого Израиль сделает аналогичный шаг.
Трамп также поблагодарил стороны конфликта за «мужество и стойкость», которые, по его словам, помогли «завершить 12-дневную войну». Президент США подчеркнул, что военное противостояние могло длиться годами и разрушить Ближний Восток. Глава Белого дома полагает, что этого удалось избежать.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что достигнутое перемирие «не имеет временных ограничений» и «будет действовать вечно».
Катар убеждал Иран согласиться на перемирие с Израилем.
Источники, близкие к дипломатическим кругам, рассказали агентству Reuters о том, что премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани провёл телефонную беседу переговоры с руководством Ирана, чтобы убедить Тегеран принять предложение по прекращению огня.
Утверждается, что иранские власти согласились на перемирие при катарском посредничестве. Некоторые источники уточнили, что к Тегерану обратились с такой инициативой после того, как Трамп сообщил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани о согласии Израиля прекратить боевые действия.
Израильские чиновники в разговоре с Reuters подтвердили, что их страна якобы намерена завершить противостояние.
В Иране назвали ложью слова Трампа о перемирии.
Иранское агентство Mehr News опровергло заявление Дональда Трампа о якобы договорённостях, достигнутых между Ираном и Израилем по поводу перемирия.
Журналисты называли эту информацию недостоверной. В сообщении также сказано, что Белый дом пытается представить как правду несуществующий план, придуманный американским лидером.
Армия Израиля заявила о нанесении новых авиаударов по Ирану.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние часы нанесла авиаудары по ряду объектов на западе Ирана. В частности, был атакован подземный комплекс, используемый иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Также нападению подверглась ракетная установка, применяемая для борьбы с израильскими истребителями. Иранское агентство Fars, в свою очередь сообщило о нанесении ударов Израилем по Тегерану, в котором сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
При этом Agence France-Presse проинформировало, что в столице Ирана прогремели мощные взрывы.
Напомним, конфликт Израиля с Ираном начался после того, как в ночь на 13 июня израильские военные атаковали объекты на иранской территории. После этого стороны начали обмениваться ракетными ударами.