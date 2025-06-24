В зоне СВО был ликвидирован британский наёмник Бёрджесс

«В зоне СВО ликвидирован ещё один британский наёмник Бенджамин Лео Берджесс (позывной волнистый попугайчик, родился 21 мая 1992 года в Портсмуте, Великобритания», — говорится в сообщении.
А ранее командир «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе погиб в ходе специальной военной операции. Днём 22 июня он пообещал обсудить ситуацию в Сумской области и общую обстановку в зоне СВО в эфире на YouTube. Но трансляцию провёл грузинский журналист, который и сообщил о смерти наёмника.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.