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В зоне СВО был ликвидирован британский наёмник Бёрджесс

В зоне спецоперации был ликвидирован гражданин Великобритании Бенджамин Лео Бёрджесс, известный под позывным Волнистый попугайчик. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.

«В зоне СВО ликвидирован ещё один британский наёмник Бенджамин Лео Берджесс (позывной волнистый попугайчик, родился 21 мая 1992 года в Портсмуте, Великобритания», — говорится в сообщении.

А ранее командир «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе погиб в ходе специальной военной операции. Днём 22 июня он пообещал обсудить ситуацию в Сумской области и общую обстановку в зоне СВО в эфире на YouTube. Но трансляцию провёл грузинский журналист, который и сообщил о смерти наёмника.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.