В зоне СВО был ликвидирован британский наёмник Бёрджесс

А ранее командир «Грузинского легиона»* ВСУ Вано Надирадзе погиб в ходе специальной военной операции. Днём 22 июня он пообещал обсудить ситуацию в Сумской области и общую обстановку в зоне СВО в эфире на YouTube. Но трансляцию провёл грузинский журналист, который и сообщил о смерти наёмника.