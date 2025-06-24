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Посол рассказал, как Киев вербует колумбийских наемников

Украина проводит вербовку наемников в Колумбии через разные каналы, включая дипломатические миссии.

Украина проводит вербовку наемников в Колумбии через разные каналы, включая дипломатические миссии. Такой информацией с агентством РИА Новости поделился посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.

Посол отметил, что такие действия киевского режима противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«Украинские структуры ведут такую деятельность через разные каналы, в том числе и через дипмиссии, что никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — пояснил посол РФ в Колумбии.

Тавдумадзе добавил, что колумбийцев с военным опытом Киев заманивает высокими зарплата. Также Киев обещает латиноамериканцам условия, которые имеют украинские военные. Однако на деле колумбийцы становятся объектами неуважительного отношения в рядах ВСУ. Многие из них погибают на линии фронта, заключил дипломат.

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