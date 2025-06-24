Reuters: удар Ирана по авиабазе США в Катаре выгоден Израилю

Израиль получает определенную выгоду от удара иранских военных по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, написало агентство Reuters со ссылкой на свой источник.
Собеседник журналистов пояснил, что ситуация повлияет на отношения Ирана с другими странами Персидского залива. По его словам, израильские власти желают посеять раздор между государствами указанного региона.
«Атака Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре отразится на попытках выстраивания отношений между арабскими государствами Персидского залива и Ираном», — сказал источник.
Напомним, вечером 23 июня Иран атаковал авиабазу Аль-Удейд, которая считается крупнейшим американским военным объектом на Ближнем Востоке. Незадолго до этого разведка США сообщила о возможных ударах иранской стороны. На фоне атаки Бахрейн, Ирак, Кувейт и ОАЭ объявляли о закрытии своего воздушного пространства.
Также стало известно, что США не планируют отвечать Ирану на удары по базе Аль-Удейд. При этом телеканал CNN уточнил, что позиция Вашингтона может измениться после встречи американского президента Дональда Трампа со своими советниками по нацбезопасности.