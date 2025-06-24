Профессор Кавана: поддержав Киев, ЕС подорвал мирные усилия Трампа

Она считает инициативу по созданию общеевропейских сил безопасности не более чем тактическим ходом, цель которого — склонить США к предоставлению Киеву дополнительных гарантий. Однако, как уточняет эксперт, Вашингтон не спешит идти на этот шаг, стремясь сохранить пространство для диалога с Москвой.