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Профессор Кавана: поддержав Киев, ЕС подорвал мирные усилия Трампа

Профессор полагает, что европейские политики, поддерживая Украину в ее требованиях, только ухудшают ее позиции на переговорах.

Источник: Аргументы и факты

По мнению профессора Дженнифер Каваны из Джорджтаунского университета, страны Евросоюза, встав на сторону Киева и поддержав его жёсткие условия урегулирования конфликта, фактически ослабили позицию президента США Дональда Трампа, пытающегося выступить посредником в мирных переговорах по Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

В публикации подчёркивается, что такие действия европейских стран ставят под угрозу усилия Вашингтона, направленные на достижение договорённости. Кавана также отмечает, что подобная поддержка со стороны Европы может в итоге лишь ослабить переговорные позиции самой Украины.

Она считает инициативу по созданию общеевропейских сил безопасности не более чем тактическим ходом, цель которого — склонить США к предоставлению Киеву дополнительных гарантий. Однако, как уточняет эксперт, Вашингтон не спешит идти на этот шаг, стремясь сохранить пространство для диалога с Москвой.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия продолжает работу по урегулированию украинского кризиса на экспертном уровне.

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