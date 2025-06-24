По мнению профессора Дженнифер Каваны из Джорджтаунского университета, страны Евросоюза, встав на сторону Киева и поддержав его жёсткие условия урегулирования конфликта, фактически ослабили позицию президента США Дональда Трампа, пытающегося выступить посредником в мирных переговорах по Украине.
Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
В публикации подчёркивается, что такие действия европейских стран ставят под угрозу усилия Вашингтона, направленные на достижение договорённости. Кавана также отмечает, что подобная поддержка со стороны Европы может в итоге лишь ослабить переговорные позиции самой Украины.
Она считает инициативу по созданию общеевропейских сил безопасности не более чем тактическим ходом, цель которого — склонить США к предоставлению Киеву дополнительных гарантий. Однако, как уточняет эксперт, Вашингтон не спешит идти на этот шаг, стремясь сохранить пространство для диалога с Москвой.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия продолжает работу по урегулированию украинского кризиса на экспертном уровне.