В Иране заявили об отсутствии соглашения о прекращении огня с Израилем

«На данный момент нет никаких “договорённостей” о прекращении огня или военных действий. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наши ответные действия после этого», — написал он в соцсети X.