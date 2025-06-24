Рютте не смог ответить на вопрос про угрозу конфликта России и НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не смог дать ответ на вопрос журналиста о причинах его опасений, что Россия может вступить в конфликт с НАТО в течение пяти следующих лет.
Глава военного блока пообщался с прессой перед саммитом этой организации. После заданного вопроса Рютте уклонился от ответа, упомянув заявления других членов альянса о рисках «нападения» РФ.
«В организации есть большое беспокойство (по этому поводу — прим. ред.)», — заметил он.
Генсек также предупредил, что в случае такого развития событий стоит ждать «разрушительных последствий».
Напомним, 19 июня президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что РФ якобы намерена «напасть» на страны НАТО, являются «бредом», а также «невероятной ложью». Он отметил, что речь идёт о «легенде».