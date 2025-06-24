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Рютте не смог ответить на вопрос про угрозу конфликта России и НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил о «разрушительных последствиях» в случае конфликта России с альянсом.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не смог дать ответ на вопрос журналиста о причинах его опасений, что Россия может вступить в конфликт с НАТО в течение пяти следующих лет.

Глава военного блока пообщался с прессой перед саммитом этой организации. После заданного вопроса Рютте уклонился от ответа, упомянув заявления других членов альянса о рисках «нападения» РФ.

«В организации есть большое беспокойство (по этому поводу — прим. ред.)», — заметил он.

Генсек также предупредил, что в случае такого развития событий стоит ждать «разрушительных последствий».

Напомним, 19 июня президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что РФ якобы намерена «напасть» на страны НАТО, являются «бредом», а также «невероятной ложью». Он отметил, что речь идёт о «легенде».

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