Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никас Сафронов возжелал написать портрет Путина

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов выразил готовность создать портрет президента России Владимира Путина, если представится такая возможность.

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов выразил готовность создать портрет президента России Владимира Путина, если представится такая возможность. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я был бы очень рад, если бы президент позировал мне, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если удастся договориться о том, чтобы у него нашлось время, это было бы замечательно», — отметил Сафронов.

Художник добавил, что уже неоднократно изображал Путина в разные периоды его жизни.

«В 2000-х годах я писал его портрет, а затем в 2007-м, но это были скорее образы, так как он не позировал лично. Эти работы не были похожи на фотографии», — пояснил Сафронов.

Кроме того, он подчеркнул, что всегда поддерживал президента и испытывает к нему глубокое уважение.

По словам художника, сейчас он выбирает для своих произведений только тех людей, которые действительно вызывают у него интерес.

Ранее сын художника Сафронова вернулся в Москву с новой женой.