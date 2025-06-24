Никас Сафронов возжелал написать портрет Путина

Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов выразил готовность создать портрет президента России Владимира Путина, если представится такая возможность. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Я был бы очень рад, если бы президент позировал мне, и с удовольствием написал бы его официальный портрет. Если удастся договориться о том, чтобы у него нашлось время, это было бы замечательно», — отметил Сафронов.
Художник добавил, что уже неоднократно изображал Путина в разные периоды его жизни.
«В 2000-х годах я писал его портрет, а затем в 2007-м, но это были скорее образы, так как он не позировал лично. Эти работы не были похожи на фотографии», — пояснил Сафронов.
Кроме того, он подчеркнул, что всегда поддерживал президента и испытывает к нему глубокое уважение.
По словам художника, сейчас он выбирает для своих произведений только тех людей, которые действительно вызывают у него интерес.
Ранее сын художника Сафронова вернулся в Москву с новой женой.