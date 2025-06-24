Рютте не смог ответить на вопрос о нападении России на НАТО в следующие 5 лет

«Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высшие военные руководители и представители разведки говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнём инвестировать в нашу оборону прямо сейчас», — отметил генсек.
Не давая прямого ответа, он ограничился предупреждением о «разрушительных последствиях» для России в случае атаки на НАТО.
Ранее Рютте заявил о необходимости увеличить количество систем ПВО и ПРО для создания «щита от России». Он также заявил, что альянс должен повысить расходы на эти системы на 400%. По его словам, такое решение станет «резким скачком» в оборонной политике Запада. Он утверждает, что «российская угроза» не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине.