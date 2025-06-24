Глава МИД Ирана заявил, что соглашения о прекращении огня с Израилем пока нет

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что на данный момент договоренности о прекращении огня с Израилем не достигнуто.
«На данный момент соглашения о прекращении огня или боевых действий нет. Окончательное решение о прекращении огня будет принято нами позже», — отметил министр в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении боевых действий. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети.
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