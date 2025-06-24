90 соотечественников переехали в Красноярский край из других стран

Люди прибыли из разных стран постсоветского пространства в Красноярск, Сосновоборский, Назаровский, Минусинский, Ачинский, Богучанский, Емельяновский, Курагинский муниципальные округа.
В краевой службе занятости рассказали, что участникам программы по оказанию содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом, предоставляют единовременное пособие на обустройство и компенсацию затрат на перевод иностранных документов. Дополнительно можно получить единовременную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка, оказывается помощь в трудоустройстве.
К примеру, из Казахстана переселились трое молодых людей. Один из них трудоустроился в Сосновоборске резчиком на производстве пластмассовых изделий, другой на севере — взрывником на золотодобывающем предприятии, третий — в Красноярске менеджером в крупной торговой компании.
Также в край переселились представители других востребованных специальностей — электрогазосварщики, машинисты, водители, слесари, монтажники, медицинские работники. Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом, направлена на возвращение в Россию граждан, которые своими корнями связаны с нашей страной. Участники программы приезжают со своими семьями, чтобы работать, учиться или заниматься предпринимательством на территории края.