90 соотечественников переехали в Красноярский край из других стран

Также в край переселились представители других востребованных специальностей — электрогазосварщики, машинисты, водители, слесари, монтажники, медицинские работники. Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом, направлена на возвращение в Россию граждан, которые своими корнями связаны с нашей страной. Участники программы приезжают со своими семьями, чтобы работать, учиться или заниматься предпринимательством на территории края.