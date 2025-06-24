Политолог Тарасов оценил шансы наследника шаха Ирана Пехлеви вернуть власть

«Он как декоративная такая фигура, в реальной ситуации в Иране он не может ни на что влиять. У него нет ресурсов и возможностей. Он часто появляется в когорте американских политиков, признан в Израиле. Но монархические настроения в Иране очень слабые. Сторонники монархизма все в эмиграции, и они не настолько сильны для того, чтобы совершить переворот», — объяснил эксперт.