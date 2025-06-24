Политолог Тарасов оценил шансы наследника шаха Ирана Пехлеви вернуть власть

Политолог Станислав Тарасов, оценивая вероятность восстановления монархии в Иране, назвал в беседе с aif.ru наследника последнего шаха Резе Пехлеви декоративной фигурой без ресурсов и возможностей.
«Он как декоративная такая фигура, в реальной ситуации в Иране он не может ни на что влиять. У него нет ресурсов и возможностей. Он часто появляется в когорте американских политиков, признан в Израиле. Но монархические настроения в Иране очень слабые. Сторонники монархизма все в эмиграции, и они не настолько сильны для того, чтобы совершить переворот», — объяснил эксперт.
Политолог добавил, что в самом Иране идёт борьба внутри самого исламского течения.
«Речь идет о жёсткой и мягкой линиях и о выстраивании отношений с Западом на других основах», — уточнил он.
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал фантастическим сценарий передачи власти в Иране Пехлеви.