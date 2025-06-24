В Сумской области элитный полк спецназа «Рейнджерс» Вооруженных сил Украины понес тяжелые потери. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Источник отметил, что командование ВСУ бросает в бой элитные специальные подразделения, которые несут значительные потери. На такой шаг Киев идет из-за острой нехватки подготовленных бойцов.
«На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава», — сказал собеседник.
Так, полк «Рейнджерс» был экстренно переброшен под Юнаковку, где наступают ВС РФ. Но уже через неделю его вывели оттуда из-за тяжелых потерь.
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