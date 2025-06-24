Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области элитный полк украинского спецназа понес тяжелые потери

В Сумской области элитный полк спецназа «Рейнджерс» Вооруженных сил Украины понес тяжелые потери.

В Сумской области элитный полк спецназа «Рейнджерс» Вооруженных сил Украины понес тяжелые потери. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Источник отметил, что командование ВСУ бросает в бой элитные специальные подразделения, которые несут значительные потери. На такой шаг Киев идет из-за острой нехватки подготовленных бойцов.

«На сумском направлении, где ведутся активные боевые действия, украинская армия вынуждена использовать элитные подразделения в качестве обычной пехоты из-за нехватки личного состава», — сказал собеседник.

Так, полк «Рейнджерс» был экстренно переброшен под Юнаковку, где наступают ВС РФ. Но уже через неделю его вывели оттуда из-за тяжелых потерь.

Читайте также: Стало известно о закреплении ВС РФ в одном из сел в Запорожской области.