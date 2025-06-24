Глава МИД Ирана Арагчи поблагодарил армию за ответ на израильские атаки

«Военная операция наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжалась до последней минуты, до 04:00. Вместе со всеми иранцами я благодарю наши вооруженные силы, которые готовы защищать нашу любимую страну до последней капли крови и до последней минуты отвечали на каждое нападение врага», — написал глава ведомства.