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Глава МИД Ирана Арагчи поблагодарил армию за ответ на израильские атаки

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность вооруженным силам страны за проведение военных операций в ответ на израильские атаки.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность вооруженным силам страны за проведение военных операций в ответ на израильские атаки. В сообщении на своей странице в социальной сети X он отметил, что операция иранских военных по противодействию израильской агрессии продолжалась до 04:00.

Министр подчеркнул, что вместе со всеми иранцами благодарит вооруженные силы за их готовность защищать страну и своевременно отвечать на любые враждебные действия.

«Военная операция наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжалась до последней минуты, до 04:00. Вместе со всеми иранцами я благодарю наши вооруженные силы, которые готовы защищать нашу любимую страну до последней капли крови и до последней минуты отвечали на каждое нападение врага», — написал глава ведомства.

Напомним, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что на данный момент договоренности о прекращении огня с Израилем не достигнуто.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху экстренно собрал кабинет безопасности после заявления Трампа.