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Аракчи рассказал о военных операциях Тегерана против Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные операции иранских вооружённых сил против Израиля продолжались до последней минуты. Удары завершились в 4:00 по местному времени (3:30 по мск).

Источник: Life.ru

«Военные операции наших мощных вооружённых сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X.

В предыдущем посте Аракчи отмечал, что пока нет никакого соглашения о прекращении огня или военных действий. Однако он добавил, что если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары. Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о договорённости Израиля и Ирана о прекращении огня.

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