МИД Казахстана рекомендует казахстанцам пересмотреть поездки на Ближний Восток

В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов.