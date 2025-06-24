МИД Казахстана рекомендует казахстанцам пересмотреть поездки на Ближний Восток

В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов.
В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ. А именно:
- сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
- избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;
- внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
- регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
- поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.
Также МИД опубликовал номера телефонов и электронную почту, по которым могут обратиться казахстанцы.
Посольство Казахстана в Катаре:
+97450649955.
+97470910579.
kazconsul.doha@gmail.com doha@mfa.kz
Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):
+97124498778.
+971503629805.
abudhabi@mfa.kz.
Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай:
+971556103341 +971505701978.
dubai@mfa.kz.
Министерство иностранных дел РК:
+7 (7172) 72 05 00.
Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.
Они осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь, отметили в МИДе.