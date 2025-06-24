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МИД Казахстана рекомендует казахстанцам пересмотреть поездки на Ближний Восток

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Казахстана выпустило обращение, в котором настоятельно рекомендует гражданам республики пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов.

говорится в сообщении

В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ. А именно:

  • сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
  • избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;
  • внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
  • регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
  • поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.

Также МИД опубликовал номера телефонов и электронную почту, по которым могут обратиться казахстанцы.

Посольство Казахстана в Катаре:

+97450649955.

+97470910579.

kazconsul.doha@gmail.com doha@mfa.kz

Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):

+97124498778.

+971503629805.

abudhabi@mfa.kz.

Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай:

+971556103341 +971505701978.

dubai@mfa.kz.

Министерство иностранных дел РК:

+7 (7172) 72 05 00.

Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Они осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь, отметили в МИДе.